Светлов — о легионерах КХЛ: они помогают. Их тяжелее спрятать в оборонительные системы

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов рассказал, что нужно изменить в российском хоккее.



«В последние годы не раз говорил о том, что хоккей в КХЛ становится все более оборонительным и осторожным. При этом мировые тенденции, наоборот, другие — ставка делается на атаку.



Могу понять, когда в оборонительный хоккей в КХЛ играют клубы из нижней половины таблицы, ведь у них есть проблемы с подбором игроков, мало возможностей для кадровой конкуренции с лидерами лиги. Хотя в прошлом сезоне, когда пришёл в «Амур», сразу попытался сделать систему игры нашей команды более агрессивной, и какие-то вещи у нас получились.



Но в любом случае основные тенденции развития лиги определяют ведущие клубы. И большинство из них, несмотря на запас в мастерстве, всё-таки играет достаточно осторожно, кто-то даже по системе «один — четыре». На мой взгляд, это приводит к тому, что российские клубы и сборные в целом развиваются не так быстро, как нам всем хотелось бы. И прежде всего молодёжь, которая в таких схемах объективно останавливается в росте.



Кстати, даже в этом вопросе легионеры нам скорее помогают. Их тяжелее спрятать в оборонительные системы, им нужно игровое время, очки, бонусы. Пахота в обороне, игра на разрушение — это точно не их конёк.



Многие болельщики в последнем плей-офф жаловались на закрытый хоккей, а серию ЦСКА — «Локомотив» называли самой скучной в истории лиги? В нашей тренерской профессии всё определяет результат. Если он есть, то ты всё делаешь правильно. Если нет, то тебе не поможет даже самая современная атакующая система и работа на воспитание молодых игроков, на перспективу. Каждый из нас это не раз проходил.



Что касается ЦСКА и «Локомотива», то у этих команд великолепные составы по меркам КХЛ. Да, их тренеры выбрали определенный стиль, но если есть результат, то нет вопросов», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.