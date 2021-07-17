Тренер вратарей «Коламбуса» — о погибшем Кивлениексе: он стал членом моей семьи, сыном

Тренер вратарей «Коламбус Блю Джекетс» Мэнни Легаси выступил с речью на церемонии прощания с погибшим подопечным – голкипером Матисом Кивлениексом.
«Он стал членом моей семьи. С тех пор как Киви присоединился к нашей организации, он каждое лето приезжал и жил со мной и моей женой. Он стал нам сыном. Он был братом моей дочери и прекрасным другом нашему племяннику. Я хочу поблагодарить его маму и папу за то, что они вырастили этого прекрасного ребёнка для нашего мира.
С самого первого раза, когда я оказался вместе с ним на льду… Киви всегда просил дополнительное упражнение. «Ещё одно упражнение, тренер. Ещё одно упражнение…». Я люблю тебя. Я всегда буду любить тебя. Ты был для меня сыном, и ты был большим другом для всех в организации.
Знаете, он бы не хотел вот такой большой церемонии в память о себе. Он бы хотел, чтобы все выпили по кружке пива и пошли заниматься своими делами. На церемонию прилетел даже Тортс (Джон Торторелла – бывший главный тренер «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата»), а он ненавидит вратарей», — пошутил в конце своего выступления Легаси.
- 17 июля 2021
-
14:16
-
13:42
-
13:18
-
12:49
-
12:19
-
11:50
-
11:21
-
10:51
-
10:18
-
09:49
-
09:23
-
08:49
-
08:11
- 16 июля 2021
-
23:49
-
23:41
-
23:17
-
22:54
-
22:26
-
22:22
-
21:57
-
21:21
-
21:18
-
20:55
-
20:41
-
20:12
-
19:47
-
19:17
-
18:54
-
18:25
-
17:57
-
17:52
-
17:20
-
17:20
-
16:55
-
16:18