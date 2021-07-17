Тренер вратарей «Коламбуса» — о погибшем Кивлениексе: он стал членом моей семьи, сыном

Тренер вратарей «Коламбус Блю Джекетс» Мэнни Легаси выступил с речью на церемонии прощания с погибшим подопечным – голкипером Матисом Кивлениексом.

«Он стал членом моей семьи. С тех пор как Киви присоединился к нашей организации, он каждое лето приезжал и жил со мной и моей женой. Он стал нам сыном. Он был братом моей дочери и прекрасным другом нашему племяннику. Я хочу поблагодарить его маму и папу за то, что они вырастили этого прекрасного ребёнка для нашего мира.



С самого первого раза, когда я оказался вместе с ним на льду… Киви всегда просил дополнительное упражнение. «Ещё одно упражнение, тренер. Ещё одно упражнение…». Я люблю тебя. Я всегда буду любить тебя. Ты был для меня сыном, и ты был большим другом для всех в организации.



Знаете, он бы не хотел вот такой большой церемонии в память о себе. Он бы хотел, чтобы все выпили по кружке пива и пошли заниматься своими делами. На церемонию прилетел даже Тортс (Джон Торторелла – бывший главный тренер «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата»), а он ненавидит вратарей», — пошутил в конце своего выступления Легаси.