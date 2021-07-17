«Сент-Луис» может не защитить Тарасенко перед драфтом расширения НХЛ

«Сент-Луис Блюз» может не защитить российского форварда Владимира Тарасенко перед драфтом расширения НХЛ.



«Сент-Луис» может выбрать вариант защиты игроков перед драфтом НХЛ с восемью полевыми игроками и одним вратарём. В таком случае «Блюз» не будут защищать права на нападающего Владимира Тарасенко», – сообщает журналист Джереми Рутерфорд в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис» рассматривают вариант обмена, при котором Тарасенко обменяют в «Кэпиталз» на российского форварда Евгения Кузнецова.

Тарасенко участвовал в 24 играх в регулярном чемпионате, набрав 14 (4+10) очков при полезности «-7». В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.