Лебрюн: Прайс может отказаться от запрета на перемещение, чтобы «Монреаль» защитил Аллена

Известный североамериканский хоккейный журналист TSN Пьер Лебрюн в «Твиттере» рассказал о необычной схеме, которую собирается провернуть «Монреаль Канадиенс» в преддверии предстоящего драфта расширения для «Сиэтл Кракен».

По информации журналиста, 33-летний канадский голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, имеющий на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026, может отказаться от запрета на перемещение, чтобы «Канадиенс» получили возможность защитить на драфте расширения другого голкипера – Джейка Аллена.

Как отмечает Лебрюн, «Хабс» рассчитывают на то, что внушительное многолетнее соглашение Прайса отпугнёт «Кракен».

Напомним, что в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли Прайс дошёл с «Монреалем» до финала, в котором уступил «Тампе-Бэй Лайтинг» (1-4). Всего в прошедшем плей-офф он Кэри провёл 22 матча, отражая 92,4% бросков и имея коэффициент надёжности 2,28.