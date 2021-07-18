Лебрюн: Прайс может отказаться от запрета на перемещение, чтобы «Монреаль» защитил Аллена

Известный североамериканский хоккейный журналист TSN Пьер Лебрюн в «Твиттере» рассказал о необычной схеме, которую собирается провернуть «Монреаль Канадиенс» в преддверии предстоящего драфта расширения для «Сиэтл Кракен».
По информации журналиста, 33-летний канадский голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, имеющий на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026, может отказаться от запрета на перемещение, чтобы «Канадиенс» получили возможность защитить на драфте расширения другого голкипера – Джейка Аллена.
Как отмечает Лебрюн, «Хабс» рассчитывают на то, что внушительное многолетнее соглашение Прайса отпугнёт «Кракен».
Напомним, что в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли Прайс дошёл с «Монреалем» до финала, в котором уступил «Тампе-Бэй Лайтинг» (1-4). Всего в прошедшем плей-офф он Кэри провёл 22 матча, отражая 92,4% бросков и имея коэффициент надёжности 2,28.
- 18 июля 2021
-
03:26
- 17 июля 2021
-
23:40
-
23:30
-
23:13
-
22:59
-
22:45
-
22:33
-
22:23
-
22:16
-
21:47
-
20:44
-
20:35
-
20:27
-
19:57
-
19:22
-
18:51
-
18:05
-
17:25
-
17:05
-
16:51
-
16:20
-
15:55
-
15:25
-
14:52
-
14:16
-
13:42
-
13:18
-
12:49
-
12:19
-
11:50
-
11:21
-
10:51
-
10:18
-
09:49
-
09:23