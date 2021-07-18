Московское «Динамо» объявило состав на предсезонный сбор.



Как сообщает официальный сайт клуба, подопечные Алексея Кудашова прибыли в нижегородский Бор и приступили к тренировкам.



С 17 по 31 июля бело-голубых ждут интенсивные тренировки, направленные на физическую подготовку команды. В расписании сборов двухразовые занятия каждый день.



Свой первый предсезонный контрольный матч «Динамо» сыграет 31 июля с нижегородским «Торпедо».



На сбор отправилось 36 хоккеистов:



Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов, Максим Моторыгин.



Защитники: Андрей Миронов, Вячеслав Войнов, Андрей Сергеев, Андрей Педан, Михал Чайковски, Егор Зайцев, Артём Волков, Василий Мачулин, Сергей Бойков, Егор Аланов, Арман Ирицян, Андрей Прибыльский, Егор Смирнов.



Нападающие: Станислав Галиев, Вадим Шипачёв, Александр Петунин, Богдан Тринеев, Антон Назаревич, Николай Чебыкин, Семён Панкратов, Владислав Михайлов, Егор Брызгалов, Артём Федоров, Олег Зайцев, Оскар Линдберг, Даниил Тарасов, Дмитрий Рашевский, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Иван Муранов, Михаил Фисенко, Вячеслав Кулёмин.