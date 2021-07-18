Ландеског может стать игроком «Сиэтла». Клуб предложит 7-летний контракт на $ 56 млн

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског может продолжить карьеру в «Сиэтле».



Как сообщает The Denver Post, игрок ищет варианты для подписания семилетнего соглашения с кэпхитом $ 7 миллионов, однако «Эвеланш» собираются предложить ему только $ 30 миллионов за пять лет. В клубе рассчитывают на то, что форвард согласится на уступки.



Такая разница в сроке действия договора и зарплате может поспособствовать обращению внимания игрока на «Сиэтл». «Кракен» готовы предложить зарплату в размере $ 56 миллионов в рамках семилетнего контракта, а также назначить капитаном.



Если «Сиэтл» не выберет Ландескога на драфте расширения, то стороны могут вернуться за стол переговоров, когда откроется рынок свободных агентов.



В прошлом сезоне НХЛ 28-летний форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 (20+32) очка при полезности «+14». В плей-офф Ландеског принял участие в десяти играх, сумев набрать 13 (4+9) результативных баллов при общей полезности «+1».

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