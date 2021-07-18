Ландеског может стать игроком «Сиэтла». Клуб предложит 7-летний контракт на $ 56 млн

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског может продолжить карьеру в «Сиэтле».
Как сообщает The Denver Post, игрок ищет варианты для подписания семилетнего соглашения с кэпхитом $ 7 миллионов, однако «Эвеланш» собираются предложить ему только $ 30 миллионов за пять лет. В клубе рассчитывают на то, что форвард согласится на уступки.
Такая разница в сроке действия договора и зарплате может поспособствовать обращению внимания игрока на «Сиэтл». «Кракен» готовы предложить зарплату в размере $ 56 миллионов в рамках семилетнего контракта, а также назначить капитаном.
Если «Сиэтл» не выберет Ландескога на драфте расширения, то стороны могут вернуться за стол переговоров, когда откроется рынок свободных агентов.
В прошлом сезоне НХЛ 28-летний форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 (20+32) очка при полезности «+14». В плей-офф Ландеског принял участие в десяти играх, сумев набрать 13 (4+9) результативных баллов при общей полезности «+1».
- 18 июля 2021
-
17:40
-
17:31
-
17:22
-
17:16
-
17:09
-
16:55
-
16:29
-
16:18
-
15:23
-
13:29
-
11:23
-
10:37
-
09:52
-
08:45
-
08:26
-
03:26
- 17 июля 2021
-
23:40
-
23:30
-
23:13
-
22:59
-
22:45
-
22:33
-
22:23
-
22:16
-
21:47
-
20:44
-
20:35
-
20:27
-
19:57
-
19:22
-
18:51
-
18:05
-
17:25
-
17:05
-
16:51