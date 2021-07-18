Малкин и Кросби защищены «Питтсбургом» перед драфтом расширения НХЛ-2021

Стал известен список хоккеистов «Питтсбург Пингвинз», которых клуб защитил перед драфтом расширения НХЛ.



Как сообщает официальный сайт лиги, в него вошли:



Голкипер: Тристан Джерри.

Защитники: Крис Летанг, Брайан Дюмулен, Майк Мэтисон.

Нападающие: Сидни Кросби, Евгений Малкин, Джейк Гюнцель, Брайан Раст, Каспери Капанен, Теодор Блюгерс, Джефф Картер.



Каждый клуб имеет право защитить от драфта семерых нападающих, трёх защитников и одного вратаря либо восьмерых полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока (NMC), автоматически попадают в список защищённых игроков.



К драфту не допускаются все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.



Напомним, драфт расширения, на котором «Сиэтл» выберет по одному игроку из каждой команды НХЛ (кроме «Вегаса»), состоится 21 июля.