Варламов защищён «Айлендерс» перед драфтом расширения. Эберле, Комаров и Бейли — нет

«Нью-Йорк Айлендерс» представили список защищённых от «Сиэтла» хоккеистов перед драфтом расширения.



Как сообщает официальный сайт НХЛ, в него вошли:



Вратарь: Семён Варламов.



Защитники: Скотт Мейфилд, Адам Пелеч, Райан Пулок.



Нападающие: Мэтью Барзал, Энтони Бовиллье, Кэл Клаттербак, Андерс Ли, Мэтт Мартин, Брок Нельсон, Жан-Габриэль Пажо.



В список незащищённых игроков попали Джош Бейли, Майкл Дэл Колл, Джордан Эберле, Леонид Комаров, Рихард Паник и Энди Грин.



Каждый клуб имеет право защитить от драфта семерых нападающих, трёх защитников и одного вратаря либо восьмерых полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока (NMC), автоматически попадают в список защищённых игроков.



К драфту не допускаются все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.



Напомним, драфт расширения, на котором «Сиэтл» выберет по одному игроку из каждой команды НХЛ (кроме «Вегаса»), состоится 21 июля.