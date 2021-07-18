«Филадельфия» защитила Проворова перед драфтом расширения НХЛ-2021

«Филадельфия Флайерз» представила список игроков, защищённых от «Сиэтл Кракен» перед драфтом расширения НХЛ.



Каждый клуб имеет право защитить от драфта семерых нападающих, трёх защитников и одного вратаря либо восьмерых полевых игроков и одного вратаря.



Как сообщает официальный сайт лиги, в лист вошли:



Вратарь: Картер Харт.

Защитники: Трэвис Санхайм, Иван Проворов, Райан Эллис.

Нападающие: Оскар Линдблом, Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Клод Жиру, Шон Кутюрье, Николя Обе-Кюбель, Скотт Лотон.



Доступны для «Сиэтла»: Якуб Ворачек, Джеймс ван Римсдайк, Джастин Браун, Шейн Гостисбер, Роберт Хег.



Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.