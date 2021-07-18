Генменеджер «Сиэтла»: у нас $ 81,5 млн под потолком. Мы воспользуемся этим в полной мере

Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис поделился подробностями, которые касаются формирования состава команды.



«У нас есть $ 81,5 млн под потолком зарплат. Конечно, мы хотим воспользоваться этим преимуществом в полной мере.



Нам очень повезло, что наше руководство даёт нам зелёный свет в плане использования средств под потолком зарплат по нашему усмотрению. Мы посмотрим на состав, который сформируем с помощью драфта, за счёт доступных нам игроков.



Потом определимся, что нам нужно еще сделать, и 28-го выйдем на рынок, чтобы понять, есть ли там нужные нам люди и можем ли мы подписать их.



Мы готовились к этому событию в течение полутора лет. Мы получим списки и погрузимся в них. Будем изучать команду за командой, чтобы убедиться, что хоккеист, на которого мы рассчитывали, действительно доступен.



Возможно, останутся незащищёнными неограниченно или ограниченно свободные агенты. У нас есть право вести с ними переговоры, чтобы понять, интересны они нам или нет. Постараемся уложиться в 72 часа. Тут нужно учитывать много факторов, но мы давно готовились к этому дню и рады, что он наконец-то наступил», – цитирует Фрэнсиса официальный сайт НХЛ.

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