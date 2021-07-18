«Каролина» защитила Свечникова, Ахо и Стаала, оставив доступным Нидеррайтера

Стали известны хоккеисты, которых «Каролина Харрикейнз» защитила перед драфтом расширения НХЛ.



Как сообщает официальный сайт лиги, в лист вошли:



Вратарь: Алекс Неделькович.

Защитники: Джейккоб Славин, Бретт Песке, Брэди Шей.

Нападающие: Джордан Стаал, Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников, Винсент Трочек,

Уоррен Фёгеле, Йеспер Фаст.



Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.



Отмечается, что в список не попал нападающий клуба Нино Нидеррайтер. Однако, «Каролина» считает, что «Сиэтл» не будет выбирать форварда из-за его контракта с кэпхитом $ 5,2 млн.