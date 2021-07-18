Тарасенко и Дадонов отправятся в «Сиэтл»? Итоги защиты перед драфтом расширения НХЛ

Стал известен полный список игроков, которые точно не достанутся «Сиэтлу». Многие россияне в него не вошли.

На следующей неделе состоится главное событие этого лета в Национальной хоккейной лиге – драфт расширения, на котором свой состав сформирует новичок лиги – «Сиэтл Кракен». Новый клуб НХЛ выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегас Голден Найтс».

«Сиэтл» должен выбрать на драфте не менее 20 игроков, находящихся под контрактом на сезон-2021/2022, чья совокупная средняя стоимость составит от 60% до 100% от потолка зарплат минувшего сезона. Новичок лиги не имеет права выкупать контракты хоккеистов, выбранных на драфте расширения, до лета следующего года.

Правила драфта расширения

Каждый клуб имел право защитить от драфта семерых нападающих, трёх защитников и одного вратаря, либо восемь полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты, сохранившие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока (NMC), автоматически попадали в список защищённых игроков. К драфту не допускаются все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка), или ещё не подписавшие контракт.

Каждый клуб должен выставить на драфт расширения как минимум:

Одного защитника, находящегося под контрактом на сезон-2021/2022, сыгравшего не меньше 27 матчей в минувшем сезоне и не менее 55 за два последних;

Не менее двух нападающих, находящихся под контрактом на сезон-2021/2022, сыгравших не менее 27 матчей в минувшем сезоне и не менее 55 за два последних;

Не менее одного голкипера, находящегося под контрактом на сезон-2021/2022 или получившего после нынешнего сезона статус ограниченно свободного агента. Клуб может выставить на драфт вратаря в статусе ограниченно свободного агента, если этот голкипер уже получил квалификационное предложение.

Хоккеистов, получивших травмы, ставящие под угрозу их карьеры, пропустивших не менее 60 последних матчей (или имеющих другие подтверждения, что травма угрожает карьере), можно выставлять на драфт расширения только с разрешения НХЛ. Таких игроков не вносили в список защищённых хоккеистов.

Сегодня, 18 июля, были опубликованы списки защищённых игроков, которые точно не достанутся «Сиэтлу». Напомним, что сам драфт пройдёт 21 июля. В течение двух дней до него «Сиэтл» может вести переговоры с неограниченно свободными агентами. В случае подписания контракта с таким игроком он считается выбранным на драфте расширения, то есть никого другого из клуба «Сиэтл» уже не сможет забрать. «Чемпионат» приводит список хоккеистов, которых клубы лиги, защитили от выбора «Сиэтла». Для начала изучаем Восточную конференцию.

Восточная конференция

Атлантический дивизион

«Бостон Брюинз» (7+3+1)

Нападающие: Патрис Бержерон (NMC), Давид Пастрняк (NMC), Брэд Маршан (NMC), Чарли Койл (NMC), Крэйг Смит, Джейк Дебраск, Трент Фредерик;

Защитники: Чарли Макэвой, Брэндон Карло, Мэтт Грызлик;

Вратарь: Дэн Владар.

Главная интрига выбора «Бостона» крутилась между выбором седьмого нападающего, которым должен был стать либо Трент Фредерик, либо Ник Ритчи. В результате боссы «мишек» сделали выбор в пользу Фредерика, который в минувшем сезоне запомнился постоянным выяснением отношений с Томом Уилсоном из «Вашингтона». Основной голкипер «мишек» Туукка Раск не имеет контракта на следующий сезон, поэтому в его защите не было никакой необходимости. Что касается Тейлора Холла, то игрок летом станет неограниченно свободным агентом, в его защите также не было никакого практического смысла, он всё равно выйдет на рынок, если ранее он не продлит контракт с «Бостоном».

«Баффало Сэйбрз» (7+3+1)

Нападающие: Джек Айкел, Сэм Райнхарт, Виктор Олофссон, Тейдж Томпсон, Андрес Бьорк, Кейси Миттельштадт, Расмус Асплунд;

Защитники: Хенри Йокихарью, Расмус Далин, Расмус Ристолайнен;

Вратарь: Линус Улльмарк.

На прошлой неделе стало известно, что нападающий Джефф Скиннер перед драфтом расширения «Сиэтла» отказался от пункта в контракте, запрещающий перемещение. Таким образом, «Сэйбрс» были не обязаны включать 29-летнего форварда в список игроков, которые будут защищены от «Кракена». Контракт Скиннера с зарплатой $ 9 млн в год рассчитан до конца сезона-2026/2027. «Клинки» защитили от выбора «Сиэтла» главную звезду своей команды – нападающего Джека Айкела. Ни для кого ни секрет, что американский форвард просит обмена из «Баффало», но это не повод терять его бесплатно на драфте расширения.

«Детройт Ред Уингз» (7+3+1)

Нападающие: Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци, Робби Фаббри, Якуб Врана, Дживани Смит, Майкл Расмуссен, Адам Эрне;

Защитники: Филип Гронек, Ник Ледди, Густав Линдстрём;

Вратарь: Томас Грайсс.

«Детройт» не защитил от выбора «Сиэтла» обоих российских нападающих команды – Владислава Наместникова и Евгения Свечникова. Если отсутствие Свечникова-старшего в этом списке напрашивалось, то непопадание Наместникова в защитный блок немного удивительно. Тем более, что фактически его позицию в блоке защиты занял 23-летний нападающий Дживани Смит, сыгравший всего 16 матчей в последнем сезоне НХЛ.

«Флорида Пантерз» (7+3+1)

Нападающие: Джонатан Юбердо (NMC), Александр Барков, Сэм Беннетт, Энтони Дюклер, Картер Вераге, Патрик Хёрнквист, Мэйсон Марчмент;

Защитники: Густав Форслинг, Аарон Экблад, Маккензи Уигар;

Вратарь: Сергей Бобровский (NMC).

Перед составлением защитного списка «Флорида» выкупила контракт защитника Кейта Яндла, который обладал пунктом о запрете на перемещение. Это решение позволило «пантерам» сохранить в своих рядах шведского защитника Густава Форслинга, который добился значительного прогресса в минувшем сезоне. В нападении немного удивил выбор в пользу Мэйсона Марчмента, а не Ноэля Аччари. Накануне стало известно, что второй голкипер «пантер» Крис Дриджер должен продолжить карьеру в «Сиэтле».

Новость по теме «Сиэтл» заберёт конкурента Сергея Бобровского по «Флориде» на драфте расширения

«Монреаль Канадиенс» (7+3+1)

Нападающие: Брэндан Галлахер (NMC), Джош Андерсон, Тайлер Тоффоли, Йеспери Котканиеми, Арттури Лехконен, Джейк Эванс, Йоэль Армия;

Защитники: Джефф Питри (NMC), Бен Шьяро, Джоэль Эдмундсон;

Вратарь: Джейк Аллен.

В середине недели было объявлено, что капитан «Канадиенс» Ши Уэбер с большой долей вероятности пропустит весь следующий сезон из-за травм колена, лодыжки и большого пальца. После этого «Монреаль» ожидаемо не стал защищать свою легенду на предстоящем драфте расширения.

Однако главная бомба из стана канадской команды разорвалась минувшей ночью. Ещё один легендарный игрок «Монреаля» – голкипер Кэри Прайс – отказался от пункта NMC в своём контракте, чтобы клуб сумел удержать в своих рядах его сменщика Джейка Аллена, на которого имели виды в «Сиэтле». Контракт самого дорого вратаря планеты со среднегодовой зарплатой в $ 10,5 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026, и в стане «Хабс» рассчитывают на то, что внушительное многолетнее соглашение Прайса отпугнёт «Кракен». Однако если «Сиэтл» решит забрать контракт Кэри на драфте расширения, генеральному менеджеру «Монреаля» придётся очень долго объяснять болельщикам команды, как это произошло, ведь в минувшем плей-офф голкипер доказал, что по-прежнему является элитным вратарём на уровне НХЛ.

Кэри Прайс Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«Оттава Сенаторз» (7+3+1)

Нападающие: Дрэйк Батерсон, Брэди Ткачук, Колин Уайт, Коннор Браун, Логан Браун, Ник Пол, Остин Уотсон;

Защитники: Тома Шабо, Никита Зайцев, Виктор Мете;

Вратарь: Филип Густафссон.

Для российского защитника Артёма Зуба минувший сезон был дебютным в НХЛ. По этой причине россиянин не примет участия в драфте расширения – его защищать было не нужно. Его соотечественник Никита Зайцев вошёл в число неприкасаемых, тогда как нападающий Евгений Дадонов теперь может продолжить карьеру в стане «Сиэтла». Российский форвард, заключивший трёхлетний контракт с «сенаторами» в прошлое межсезонье, остался вне блока защиты.

Евгений Дадонов Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (8+1)

Нападающие: Никита Кучеров (NMC), Стивен Стэмкос (NMC), Брейден Пойнт, Энтони Чирелли;

Защитники: Виктор Хедман (NMC), Михаил Сергачёв, Эрик Чернак, Райан Макдона;

Вратарь: Андрей Василевский (NMC).

Казалось, что генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа захочет передать в «Сиэтл» большой контракт защитника Райана Макдона, но его игра в последнем плей-офф заставила «молний» оставить его в своих рядах. Теперь «Тампа» может потерять одного из ведущих форвардов команды – Ондржея Палата, Алекса Киллорна или Янни Гурда. Впрочем, не забывайте о таком понятии как «побочная сделка». «Тампа» может совершить дополнительный обмен с «Сиэтлом», направленный на то, чтобы «кракены» забрали с драфта игрока, который бы оказался минимально возможной потерей для «Тампы». Четыре года назад подобным образом «Тампа» сплавила в «Вегас» контракт защитника Джейсона Гаррисона.

«Торонто Мэйпл Лифс» (8+1)

Нападающие: Джон Таварес (NMC), Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер;

Защитники: Джейк Маззин, Морган Райлли, Ти-Джей Броди, Джастин Холл;

Вратарь: Джек Кэмпбелл.

Здесь без сенсаций. В приоритетном пуле игроков, доступных для выбора «Сиэтла» находятся нападающий Александер Керфут и защитник Трэвис Дермотт, который буквально на днях заключил новый контракт с «Торонто». Также «кракены» могут забрать из «Торонто» новичка канадской команды Джареда Макканна, который только накануне стал игроком «Мэйпл Лифс» в результате обмена из «Питтсбург Пингвинз».

Столичный дивизион

«Каролина Харрикейнз» (7+3+1)

Нападающие: Джордан Стаал (NMC), Андрей Свечников, Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен, Винсент Трочек, Йеспер Фаст, Уоррен Фёгеле;

Защитники: Брэди Шей, Джейккоб Славин, Бретт Пеши;

Вратарь: Алекс Неделькович.

Список «Харрикейнз» был практически не подвержен какой-либо вариативности. Ведущий защитник команды Даги Хэмилтон находится в статусе неограниченно свободного агента, что означает отсутствие практического смысла его защищать. К тому же «ураганы» уже позволили защитнику вести переговоры с другими клубами лиги.

Изначально казалось, что выбор «Каролины» крутился исключительно вокруг позиции седьмого форварда – на месте ограниченно свободного агента Уоррена Фёгеле мог оказаться и условный Йеспер Фаст. Однако «ураганы» включили обоих хоккеистов в защитный блок, оставив доступным для «Сиэтла» швейцарского нападающего Нино Нидеррайтера.

«Коламбус Блю Джекетс» (7+3+1)

Нападающие: Кэм Аткинсон, Густав Нюквист. Бун Дженнер, Патрик Лайне, Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович, Кевин Стенлунд;

Защитники: Сет Джонс, Зак Веренски, Владислав Гавриков;

Вратарь: Йоонас Корписало.

Первый номер «мундиров» Элвис Мерзликин освобождён от участия в драфте расширения, так как отыграл в НХЛ меньше трёх лет. Голкипером, доступным для выбора «Сиэтла», стал Кэм Джонсон. В защитный блок вошёл шведский форвард Густав Нюквист, пропустивший минувший сезон из-за тяжёлой травмы. В свою очередь нападающий Макс Доми может изучать карту развлечений в Сиэтле.

«Нью-Джерси Дэвилз» (7+3+1)

Нападающие: Нико Хишир, Йеспер Братт, Майкл Маклауд, Егор Шарангович, Павел Заха, Майлз Вуд, Янне Куокканен;

Защитники: Райан Грэйвз, Дэймон Сиверсон, Йонас Зигенталер;

Вратарь: Маккензи Блэквуд.

Вне защитного блока «дьяволов» остался один из самых дорогих защитников НХЛ – Пи Кей Суббэн. То ли в американском клубе рассчитывают скинуть контракт Суббэна из своей платёжной ведомости, то ли рассчитывают на то, что с таким контрактом Пи Кея никто не заберёт. Его место в блоке защиты занял приобретённый на днях из «Колорадо» Райан Грэйвз. В линии нападения без сенсаций – защищены все ключевые форварды команды.

«Нью-Йорк Айлендерс» (7+3+1)

Нападающие: Мэттью Барзал, Андерс Ли, Брок Нельсон, Жан-Габриэль Пажо, Кэл Клаттербак, Энтони Бовилльё, Мэтт Мартин;

Защитники: Райан Пулок, Адам Пелеч, Скотт Мэйфилд;

Вратарь: Семён Варламов.

Выбор генерального менеджера «Айлендерс» Лу Ламорелло откровенно удивил. 78-летний функционер сделал ставку на защиту энфорсеров – Кэла Клаттербака и Мэтта Мартина. В свою очередь одни из лидеров команды Джош Бейли и Джордан Эберле оказались доступными для «Сиэтла». По всей видимости, хитрый лис хочет разгрузить платёжку за счёт 32-го клуба НХЛ под крупный трейд на рынке свободных агентов.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (7+3+1)

Нападающие: Артемий Панарин (NMC), Мика Зибанеджад (NMC), Крис Крайдер (NMC), Павел Бучневич, Райан Строум, Филип Хитил, Кевин Руни;

Защитники: Джейкоб Труба (NMC), Райан Линдгрен, Либо Гайек;

Вратарь: Александр Георгиев.

У кого-то могут возникнуть вопросы – зачем «Рейнджерс» выменяли из «Тампы» двукратного обладателя Кубка Стэнли Баркли Гудроу, если впоследствии «синерубашечники» не стали защищать его на драфте. Всё просто. Клуб из Нью-Йорка получил приоритетные права на переговоры о новом контракте с Гудроу. Теоретически «Сиэтл» может забрать Баркли на драфте расширения, но на практике это не имеет никакого смысла. А вот фигуры Колина Блэквелла и Жюльена Готье вполне могут вызвать интерес Рона Фрэнсиса.

Новость по теме «Рейнджерс» выменяли двукратного обладателя Кубка Стэнли Гудроу из «Тампы»

«Филадельфия Флайерз» (7+3+1)

Нападающие: Клод Жиру (NMC), Кевин Хейз (NMC), Трэвис Конечны, Скотт Лоутон, Шон Кутюрье, Оскар Линдблом, Николя Обе-Кубель;

Защитники: Иван Проворов, Трэвис Сэнхайм, Райан Эллис;

Вратарь: Картер Харт.

Накануне «Филадельфия» стала участников большого трёхстороннего обмена с «Нэшвиллом» и «Вегасом», главным лотом которого стал защитник Райан Эллис. Экс-защитник «хищников» в новом сезоне должен стать партнёром Ивана Проворова по ведущему сочетанию обороны «лётчиков».

Райан Эллис Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Многие американские инсайдеры сообщали, что главным выбором для «Сиэтла» от «Филадельфии» на драфте должен стать Джеймс ван Римсдайк. Однако недавно стало понятно, что «лётчики» не будут защищать на драфте Якуба Ворачека. Стороны сошлись на том, что, возможно, пришло время для перемен. 31-летний чех не попал в число защищённых от драфта расширения игроков. Если «Сиэтл», недавно назначивший главным тренером Дэйва Хэкстола, ранее работавшего с «Флайерз», не заберёт игрока, то его могут обменять.

«Питтсбург Пингвинз» (7+3+1)

Нападающие: Сидни Кросби (NMC), Евгений Малкин (NMC), Джейк Гёнцель, Джефф Картер, Каспери Капанен, Теодор Блюгерс, Брайан Раст;

Защитники: Крис Летанг (NMC), Брайан Дюмулин, Майк Мэтисон;

Вратарь: Тристан Джерри.

Список «Питсбурга» в определённой степени был предсказуем. Вопросы, пожалуй, могли возникнуть только вокруг выбора между Брэндоном Таневом, Джаредом Макканном и Джейсоном Цукером. В результате Макканн отправился в «Торонто», а Танев и Цукер остались вне защиты. Из двух голкиперов генеральный менеджер «Питтсбурга» сделал выбор в пользу Тристана Джерри.

«Вашингтон Кэпиталз» (7+3+1)

Нападающие: Никлас Бекстрём (NMC), Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши, Ларс Эллер, Энтони Манта, Даниэль Спронг, Том Уилсон;

Защитники: Джон Карлсон, Дмитрий Орлов, Тревор ван Римсдайк;

Вратарь: Илья Самсонов.

Ситуация с контрактом Александра Овечкина уже известна наизусть каждому, кто следит за хоккеем. Неоднократно говорилось, что «Вашингтон» отложил заключение контракта с Овечкиным до конца июля. Церемония состоится 21 июля, и к ней Овечкин подойдёт в статусе неограниченно свободного агента. Соответственно, «столичным» не пришлось защищать своего лидера на драфте, так как уже после него клуб без проблем сможет подписать игрока.

Такую тактику «Кэпиталз» уже применяли в 2017 году, когда не допустили выхода Ти Джея Оши на драфт расширения для «Вегаса» — американец также был свободным агентом, а затем подписал восьмилетний контракт на сумму в $ 46 млн. Теоретически «Сиэтл» может претендовать на услуги Овечкина, но представить Александра в форме «кракенов» невозможно.

Много разговоров ходило о фигуре Евгения Кузнецова, но никакой сенсации не произошло. Столичная организация не захотела терять подобный актив за бесплатно. «Вашингтон» продолжит искать для россиянина вариант обмена, который устроит клуб.

Западная конференция

Центральный дивизион

«Сент-Луис Блюз» (7+3+1)

Нападающие: Райан О’Райлли, Брэйден Шенн, Роберт Томас, Давид Перрон, Джордан Кайру, Иван Барбашёв, Оскар Сундквист;

Защитники: Джастин Фолк, Колтон Парэйко, Тори Круг;

Вратарь: Джордан Биннингтон.

Ответ на главный вопрос о выборе «Сент-Луиса» был получен минувшим вечером, когда стало известно, что «музыканты» приняли решение не защищать на драфте Владимира Тарасенко. Американские инсайдеры утверждают, что отношения между форвардом и клубом испорчены безвозвратно, а желающих забрать контракт россиянина ($ 7,5 млн) в полном объёме так и не удалось. Именно по этой причине «Сент-Луис» принял подобное решение. Любопытно, что место Тарасенко в защитном блоке занял его соотечественник – Иван Барбашёв.

«Колорадо Эвеланщ» (7+3+1)

Нападающие: Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Назем Кадри, Тайсон Джост, Андре Бураковски, Валерий Ничушкин, Логан О’Коннор;

Защитники: Сэм Жирар, Кейл Макар, Девон Тэйвз;

Вратарь: Филипп Грубауэр.

Как сообщает издание The Denver Post, капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског ищет варианты для подписания семилетнего соглашения с кэпхитом $ 7 миллионов, однако «Эвеланш» собираются предложить ему только $ 30 миллионов за пять лет. В клубе рассчитывают на то, что форвард согласится на уступки.

Такая разница в сроке действия договора и зарплате может поспособствовать обращению внимания игрока на «Сиэтл». «Кракен» готовы предложить зарплату в размере $ 56 миллионов в рамках семилетнего контракта, а также назначить капитаном. Пока же «лавины» не стали защищать игрока, который может стать неограниченно свободным агентом, на драфте расширения.

«Даллас Старз» (7+3+1)

Нападающие: Джейми Бенн (NMC), Денис Гурьянов, Александр Радулов (NMC), Тайлер Сегин (NMC), Радек Факса, Роопе Хинтц, Джо Павелски;

Защитники: Миро Хейсканен, Йон Клингберг, Эса Линделль;

Вратарь: Антон Худобин.

У «Далласа» вполне однозначная ситуация – практически все ценные активы остаются под защитой, часть молодых игроков, таких как Джейсон Робертсон или Йоэль Кивиранта, не проходят на драфт из-за недостатка энхаэловского опыта. Единственный российский игрок, который мог оказаться без защиты – Антон Худобин, но Бен Бишоп отказался от запрета на перемещение. Если контракт Прайса не заинтересует «кракенов», именно Бишоп может стать первым номером «Сиэтла» в новом сезоне.

Бен Бишоп Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Виннипег Джетс» (7+3+1)

Нападающие: Блейк Уилер (NMC), Марк Шайфли, Кайл Коннор, Пьер-Люк Дюбуа, Николай Элерс, Эндрю Копп, Адам Лоури;

Защитники: Джош Моррисси, Нил Пионк, Логан Стэнли;

Вратарь: Коннор Хеллебайк.

По части нападающих у «Виннипега» практически консенсус – все игроки на контрактах вписываются в когорту защищённых, кроме Мэйсона Эпплтона, который уже несколько лет пытается пробиться в НХЛ и последний сезон провёл очень неплохо. Главный вопрос — кого защищать в линии обороны – молодого и подающего надежды Логана Стэнли или опытного и стабильного Дилана Демело? Генеральный менеджер «реактивщиков» решил дать дорогу молодым и защитить Стэнли.

«Нэшвилл Предаторз» (8+1)

Нападающие: Филип Форсберг, Таннер Жанно, Люк Канин;

Защитники: Маттиас Экхольм, Роман Йози (NMC), Филипп Майерс, Данте Фаббро, Алекс Каррье;

Вратарь: Юусе Сарос.

Генменеджер клуба Дэвид Пойл пошёл на обмен Виктора Арвидссона в «Лос-Анджелес», потому что знал — иначе потеряет его на драфте расширения. «Нэшвилл» оставил без защиты двух своих самых дорогих нападающих– Мэтта Дюшейна и Райана Джохансена. Они не оправдывают свои огромные зарплаты, и из-за этого обменять их тоже будет непросто. «Хищники» стали единственным клубом на драфте расширения, кто принял решение о защите сразу пятерых игроков обороны. На это решение не повлиял даже уход из команды Эллиса, ведь его место занял Майерс.

«Миннесота Уайлд» (7+3+1)

Нападающие: Кевин Фиала, Джоэль Эрикссон Эк, Джордан Гринвей, Маркус Фолиньо, Матс Цуккарелло (NMC), Райан Хартман, Нико Штурм;

Защитники: Юнас Бродин (NMC), Джаред Сперджен (NMC), Мэтт Дамба;

Вратарь: Кэм Тальбо.

Выкуп контрактов Зака Паризе и Райана Сутера позволил «Уайлд» сохранить в своём составе, Мэтта Дамбу, который ранее был первым кандидатом на переезд в «Сиэтл». Во вратарской линии «дикари» довольно неожиданно защитили канадского голкипера Кэма Тальбо, а не финна Каапо Кахякёнена. Напомним, что лучшего новичка НХЛ в этом сезоне Кирилла Капризова защищать не надо, так как он провёл за океаном всего один год.

«Чикаго Блэкхоукс» (7+3+1)

Нападающие: Патрик Кейн (NMC), Джонатан Тэйвз (NMC), Алекс Дебринкэт, Брэндон Хагель, Хенрик Боргстрём, Дилан Строум, Давид Кампф;

Защитники: Коннор Мёрфи, Райлли Стиллман, Калеб Джонс;

Вратарь: Кевин Ланкинен.

Главная интрига выбора «Чикаго» заключалась в списке защищённых игроков обороны. Калеб Джонс – младший брат защитника «Коламбуса» Сета Джонса, который ранее сообщил, что следующим летом собирается выйти на рынок свободных агентов. По информации американских журналистов, он может стать козырем в переговорах, чтобы заманить старшего брата в «Блэкхоукс». Вполне возможно, именно в этой связи «ястребы» и приняли решение защитить Джонса-младшего. В свою очередь ограниченно свободный агент Никита Задоров доступен для выбора «Сиэтла».

Тихоокеанский дивизион

«Эдмонтон Ойлерз» (7+3+1)

Нападающие: Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс (NMC), Кайлер Ямамото, Ессе Пульюярви, Джош Арчибальд, Зак Кассиан;

Защитники: Дарнелл Нурс, Данкан Кит (NMC), Итан Бир;

Вратарь: Стюарт Скиннер.

Выбор «Эдмонтона» не таил в себе никаких неожиданностей. Первый номер канадской команды Майк Смит находится без контракта, а его бэкап – Микко Коскинен – в минувшем сезоне провалился с таким треском, что «нефтяники» избавились бы от него с огромной радостью.

«Калгари Флэймз» (7+3+1)

Нападающие: Микаэль Баклунд, Джонни Годро, Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Мэттью Ткачук, Шон Монахан, Диллон Дюбе;

Защитники: Ноа Хэнифин, Крис Танев, Расмус Андерссон;

Вратарь: Якоб Маркстрём (NMC).

Как и ожидалось, «Калгари» выставил на драфт расширения своего капитана и обладателя «Норриса» Марка Джиордано. Время 37-летнего защитника в НХЛ подходит к своему концу. В линии атаке обращает на себя внимание защита главного героя минувшего чемпионата мира Эндрю Манджапане. Помог защитить всех ключевых форвардов команды Милан Лучич, отказавшийся от запрета на перемещение.

«Ванкувер Кэнакс» (7+3+1)

Нападающие: Элиас Петтерссон, Брок Бёзер, Бо Хорват, Джей Ти Миллер, Таннер Пирсон, Тайлер Мотт, Джейсон Дикинсон;

Защитники: Нейт Шмидт, Тайлер Майерс, Олли Юолеви;

Вратарь: Тэтчер Демко.

«Ванкуверу» было довольно легко составлять свой список – Куинн Хьюз по параметрам не подходит для драфта расширения, это оставляет всего трёх подходящих защитников, которых надо сохранить (Трэвис Хэмоник и Алекс Эдлер стали НСА). В линии атаки у «косаток» достаточно игроков, от которых они либо не прочь избавиться, либо и так ясно, что их не заберут. Их и выставят на драфт расширения (Виртанен, Эрикссон, Бигл, Руссель), а также вратаря Брэйдена Холтби.

«Аризона Койотс» (7+3+1)

Нападающие: Лоусон Круз, Кристиан Дворак, Конор Гарланд, Клейтон Келлер, Фил Кессел (NMC), Ник Шмальц, Юхан Ларссон;

Защитники: Джейкоб Чикран, Оливер Экман-Ларссон (NMC), Кайл Капобьянко;

Вратарь: Дарси Кёмпер.

Выбор «Аризоны» не таил в себе никаких сюрпризов. Генеральный менеджер «койотов» защитил всех лидеров команды, добавив к ним молодого защитника Капобьянко. Впереди у менеджера американского клуба очередная серия переговоров касательно обмена Экмана-Ларссона.

«Анахайм Дакс» (7+3+1)

Нападающие: Макс Джонс, Исак Лундестрём, Рикард Ракелль, Трой Терри, Сэм Стил, Николя Делорье, Макс Джонс;

Защитники: Кэм Фаулер, Хампус Линдхольм, Джош Мэнсон;

Вратарь: Джон Гибсон.

«Анахайм» отправил на драфт расширения Гецлафа, Хенрика и Сильверберга, но у первого закончился контракт, а оставшиеся двое перевалили за 30 лет и имеют слишком тяжёлые контракты. Американский клуб максимально защитил от выбора «Сиэтла» молодых форвардов и теперь будет ждать, кого «кракены» заберут из ветеранов.

«Лос-Анджелес Кингз» (7+3+1)

Нападающие: Анже Копитар, Виктор Арвидссон, Алекс Иафалло, Адриан Кемпе, Тревор Мур, Лиас Андерссон;

Защитники: Дрю Даути (NMC), Мэтт Рой, Шон Уокер;

Вратарь: Кэлвин Питерсен.

«Лос-Анджелесу» не было смысла защищать дорогостоящего Джонатана Куика, которого уже вытеснил более молодой вратарь, а также бывшего капитана команды Дастина Брауна. Даже если «Сиэтл» его заберёт, это можно будет вполне безболезненно пережить, тем более в клубе идёт смена поколений. А вот новоприобретённого из «Нэшвилла» Арвидссона ожидаемо защитили.

Новость по теме «Сиэтл» отреагировал на списки защищённых и доступных игроков перед драфтом расширения

«Сан-Хосе Шаркс» (7+3+1)

Нападающие: Логан Кутюр, Тимо Майер, Томаш Гертл, Эвандер Кейн, Джонатан Дален, Кевин Лабанк, Рудольф Балцерс;

Защитники: Эрик Карлссон (NMC), Марк-Эдуар Власик (NMC), Брент Бёрнс;

Вратарь: Эйден Хилл.

Автоматическую защиту получили два защитника «Сан-Хосе» — Карлссон и Власик, третьим ожидаемо стал Брент Бёрнс. В атаке в защищённых должны попасть Кутюр, Майер, Кейн и Гертл – атакующий костяк команды, Лабанк, которого готовы обменять (но не отдавать же даром), и молодой швед Дален, который месяц назад подписал контракт (он поиграл в АХЛ и не попадает под исключение для драфта). Среди вратарей «акулы» защитили новичка команды Эйдена Хилла, который в дедлайн подачи списков был выменян из «Аризоны».

Новость по теме Полный список защищённых и незащищённых российских игроков перед драфтом расширения НХЛ

Подведём итог относительно российских игроков. Среди россиян защищёнными оказались: Евгений Кузнецов, Илья Самсонов, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Валерий Ничушкин, Иван Проворов, Семён Варламов, Евгений Малкин, Андрей Свечников, Никита Зайцев, Александр Радулов, Денис Гурьянов, Антон Худобин, Владислав Гавриков, Артемий Панарин, Павел Бучневич, Александр Георгиев, Иван Барбашёв, Сергей Бобровский и Дмитрий Орлов.

По разным причинам не попали в список: Александр Овечкин, Владимир Тарасенко, Владислав Наместников, Евгений Свечников, Евгений Дадонов, Никита Задоров, Александр Волков, Илья Любушкин, Дмитрий Куликов и Артём Анисимов.