Агент Тарасенко: готов ли Владимир играть в «Сиэтле»? Такая возможность присутствует

Алексей Дементьев, агент российского нападающего Владимира Тарасенко, прокомментировал решение «Сент-Луиса» не защищать игрока перед драфтом расширения.



«Данное решение было возможным ввиду последних событий. Одновременно с этим лишиться ведущего игрока и не получить компенсацию за него — это потеря для «Сент-Луиса». Но клуб имеет свою политику и принимает решения согласно этому плану действий.



Готов ли Владимир играть в «Сиэтле»? Мы с ним пока не разговаривали. На данный момент, так как у него есть ещё действующий контракт, конечно, такая возможность присутствует», — цитирует Дементьева ТАСС.



Тарасенко принял участие в 24 играх в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков при полезности «-7». В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.



Напомним, драфт расширения НХЛ, на котором «Сиэтл Кракен» будет выбирать игроков из каждой команды лиги (кроме «Вегаса»), состоится 21 июля.

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