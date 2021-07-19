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Прайс может перенести операцию на колене

Прайс может перенести операцию на колене
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Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс может перенести операцию на колено, сообщает североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

По сведениям источника, на ближайшей неделе 33-летний канадец посетит врача в Нью-Йорке по поводу проблемы с коленом, которая потенциально может привести к операции.

Ранее стало известно, что Прайс отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ.

Напомним, канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.

«Сиэтл Кракен» стал 32-й командой-участником НХЛ. Клуб начнёт выступления в лиге с сезона-2021/22. Первым главным тренером команды стал стал экс-ассистент главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Дэйв Хэкстол.

Драфт расширения НХЛ пройдёт 21 июля.

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