Вратарь «Йокерита» Линдбек показал стильный шлем в цветах клуба

Андерс Линдбек из «Йокерита» представил дизайн нового шлема, сообщается на официальной странице Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».

Отмечается, что эта часть экипировки создана на основе шлема голкипера Маркуса Кеттерера, который играл за «джокеров» в начале 1990-х.

Шлем выполнен в классических для «Йокерита» цветах — красном, жёлтом и чёрном. На верхней и задней частях нарисованы символы клуба — шуты. На передней части нарисован номер Линдбека — 39.

Напомним, ранее «Йокерит» продлил соглашение с 32-летним Линдбеком на два года.

В прошлом сезоне вратарь принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 10 побед при коэффициенте надёжности 2,45 и проценте отражённых бросков 91,9. В плей-офф Андерс сыграл четыре матча, в которых не одержал ни одной победы.