«Йокерит» продлил контракты с Линдбеком, Грантом, а также Хянникяйненом и Иконеном

«Йокерит» в официальном «твиттере» клуба сообщил о продлении контрактов с целым рядом хоккеистов. Двухлетние соглашение подписаны с голкипером Андерсом Линдбеком, защитником Алексом Грантом и форвардом Маркусом Хянникяйненом. Соглашение на один сезон рассчитано с форвардом Хенри Иконеном.
В нынешнем сезоне 32-летний Линдберг принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 10 побед при коэффициенте надёжности 2,45 и проценте отражённых бросков 91,9. В плей-офф Андерс сыграл четыре матча, в которых не одержал ни одной победы.
32-летний Грант в регулярном чемпионате сыграл 50 матчей, забросив шесть шайб и сделав 15 результативных передач. В плей-офф на его счету три матча без результативных действий.
27-летний Хянникяйнен в этом сезоне дебютировал в КХЛ. В общей сложности Маркус сыграл 25 матчей, в которых набрал 8 (5+3) очков.
26-летний Иконен провёл 41 матч, забросив две шайбы и сделав пять голевых передач. Следующий сезон станет для Хенри пятым в финском клубе в КХЛ.
- 18 марта 2021
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