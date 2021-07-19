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Тарасенко может оказаться в «Филадельфии» транзитом через «Сиэтл»

Тарасенко может оказаться в «Филадельфии» транзитом через «Сиэтл»
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может стать игроком «Филадельфии Флайерз», сообщил в подкасте Daily Faceoff журналист Фрэнк Серавалли.

Ожидается, что «Сиэтл Кракен» заберёт 29-летнего россиянина на драфте расширения, так как «Блюз» не стали защищать права на хоккеиста. Затем «Кракен» обменяют его в «Филадельфию» на форварда Якуба Ворачека, а также высокий драфт-пик (1-й или 2-й раунд).

У «Флайерз» же на драфте расширения «Сиэтл» заберёт права на защитника Роберта Хагга.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с зарплатой $ 7,5 млн. Форвард принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.

31-летний Ворачек в прошлом сезоне набрал 43 (9+34) очка в 53 встречах. Его контракт с кэпхитом $ 8,25 млн рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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