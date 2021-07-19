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«Эти капиталистические бароны». Известный агент жёстко раскритиковал руководство НХЛ

«Эти капиталистические бароны». Известный агент жёстко раскритиковал руководство НХЛ
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Известный агент Аллан Уолш на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о потолке зарплат в НХЛ в преддверии драфта расширения «Сиэтл Кракен».

«Напоминаю, что причина, по которой у нас есть потолок заработной платы, заключается не в «уверенности в стоимости», «конкурентном балансе» или том, что «это здорово для болельщиков». Потолок позволяет владельцам платить игрокам меньше их истинной рыночной стоимости, ограничивая доступные доллары в системе.

Стоимость франшизы НХЛ экспоненциально выросла за последние 15 лет. В период между вступлением в лигу «Вегаса» (500 млн долларов) и «Сиэтла» (650 млн долларов) стоимость продолжала стремительно расти. И всё же зарплаты ведущих игроков НХЛ сегодня такие же, как и в 2001 году.

Самый удивительный аспект всего этого — успех мультимиллиардеров в убеждении фанатов (и некоторых СМИ) в том, что игроки жадные в своём желании выйти на свободный рынок.

Эти капиталистические бароны верят в свободное предпринимательство для себя и потолок зарплат для своих сотрудников», — говорится в сообщении.

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