Джиордано с большой долей вероятности будет выбран «Сиэтлом» на драфте расширения
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Известный хоккейный журналист Крис Джонстон сообщил об одном из игроков, которого с большой долей вероятности заберёт на драфте расширения «Сиэтл Кракен».
«Марк Джиордано, скорее всего, будет выбран «Сиэтлом» на драфте расширения», — сообщил Джонстон в подкасте Daily Faceoff.
Ранее 37-летний защитник не был защищён «Калгари» перед драфтом расширения НХЛ. Джиордано провёл в клубе 15 сезонов. Он дебютировал в сезоне-2005/2006, выступая на протяжении карьеры только за «Флэймз».
Джиордано набрал 509 (143+366) очков в 949 матчах НХЛ, а в 2019 году стал обладателем приза лучшему защитнику лиги — «Норрис Трофи».
Напомним, драфт расширения, на котором «Сиэтл» выберет по одному игроку из каждой команды лиги (кроме «Вегаса»), состоится 21 июля.
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