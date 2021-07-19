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Беттмэн опубликовал заявление, касающееся каминг-аута хоккеиста системы «Нэшвилла»

Беттмэн опубликовал заявление, касающееся каминг-аута хоккеиста системы «Нэшвилла»
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал заявление хоккеиста системы «Нэшвилла» Люка Прокопа, в котором он совершил каминг-аут.

«От имени Национальной хоккейной лиги мы заявляем о том, что гордимся Люком Прокопом за его заявление, и я хотел бы поблагодарить его за то, что он поделился своей правдой и проявил такую храбрость.

Я разделяю его надежду на то, что эти объявления могут стать распространёнными в хоккейном сообществе. ЛГБТ-игроки, тренеры и персонал могут проявить себя с наилучшей стороны только в том случае, если они будут жить полной и истинной жизнью. Мы не воспринимаем значение и важность этого заявления легкомысленно.

Обязуемся сделать всё возможное, чтобы опыт Люка был позитивным, и продолжаем работать над тем, чтобы любой нынешний или будущий игрок лиги, планирующий пойти по его стопам, знал, что лига готова оказать ему поддержку», — цитирует Беттмэна официальный твиттер-аккаунт НХЛ.

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