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Защитник «Сибири» Йокипакка получил повреждение верхней части тела

Защитник «Сибири» Йокипакка получил повреждение верхней части тела
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Защитник «Сибири» Юрки Йокипакка получил травму.

«Невесёлые новости из Минска пришли. Во время сбора повреждение верхней части тела получил защитник нашей команды Юрки Йокипакка. Ориентировочно выбыл на 2 месяца», — сообщил официальный твиттер-аккаунт клуба.

Йокипакка выступает за «Сибирь» с 2019 года. Всего за клуб он провёл 122 матча, в которых набрал 60 (9+51) очков. В сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата, сумев набрать в них 24 (5+19) результативных баллов при показателе полезности "-1" и 12 минутах штрафного времени.

«Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции КХЛ в прошедшем сезоне и не смогла пробиться в плей-офф.

Первый матч в сезоне-2021/2022 новосибирский клуб сыграет 3 сентября в гостях с «Трактором».

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