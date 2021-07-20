Защитник «Сибири» Йокипакка получил повреждение верхней части тела

Защитник «Сибири» Юрки Йокипакка получил травму.
«Невесёлые новости из Минска пришли. Во время сбора повреждение верхней части тела получил защитник нашей команды Юрки Йокипакка. Ориентировочно выбыл на 2 месяца», — сообщил официальный твиттер-аккаунт клуба.
Йокипакка выступает за «Сибирь» с 2019 года. Всего за клуб он провёл 122 матча, в которых набрал 60 (9+51) очков. В сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата, сумев набрать в них 24 (5+19) результативных баллов при показателе полезности "-1" и 12 минутах штрафного времени.
«Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции КХЛ в прошедшем сезоне и не смогла пробиться в плей-офф.
Первый матч в сезоне-2021/2022 новосибирский клуб сыграет 3 сентября в гостях с «Трактором».
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