Экс-игроки «Амура» братья Зогорна продолжат карьеры в чемпионате Швеции

Экс-хоккеисты «Амура» братья Томаш и Гинек Зогорна продолжат карьеры в чемпионате Швеции, сообщает Sport Ceska Televize. Хоккеисты подписали контракты со шведским клубом «Оскарсхамном».

В прошедшем сезоне Гинек Зогорна провёл 47 матчей в составе хабаровского клуба и набрал 26 очков: забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач.

Томаш Зогорна начал сезон в «Амуре», где провёл 38 игр и набрал 22 очка (6+16), а затем перешёл в «Пардубицу», в составе которой сыграл в девяти встречах регулярки и набрал 8 (3+5) баллов, а также восемь матчей в плей-офф (два гола и пять передач).

Напомним, Томаш Зогорна играл в «Амуре» с 2015 года, Гинек — с 2019-го.



Томаш Зогорна провёл в КХЛ 313 матчей и набрал 164 (64+100) очка. На счету Гинека 109 игр и 59 баллов (22+37).