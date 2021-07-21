Хирург, оперировавший Тарасенко, рассказал о полном восстановлении хоккеиста после травмы

Хирург Питер Миллетт, сделавший российскому копадающему Владимиру Тарасенко третью операцию на плече, рассказал о восстановлении хоккеиста.

«Насколько я понимаю, после второй операции, когда Тарасенко пытался восстановиться, он почувствовал, что его плечо продолжает оставаться нестабильным. Когда он попал под мою опеку, у него действительно была серьёзная травма, с которой он справлялся как мог, чтобы продолжать играть в хоккей.



Несмотря на серьёзную нестабильность его плеча, он прошёл через это. Я не сомневаюсь, что до самой последней операции продолжающаяся нестабильность плеча Владимира и вызванное этим отсутствие уверенности в его плече негативно повлияли на его игру.

Мой опыт работы с профессиональными спортсменами контактных видов спорта, таких как НХЛ и НФЛ, был превосходным. Все профессиональные спортсмены, которых я лечил, вернулись, чтобы играть на том же или более высоком уровне, и никаких рецидивов.

У большинства из них была успешная и долгая карьера после операции. До сих пор в моих руках были отличные результаты. Таким образом, основываясь на моей последней оценке Тарасенко и моём прошлом опыте работы с профессиональными спортсменами контактных видов спорта, я бы оценил, что его риск дальнейших травм вернулся к базовому риску для НХЛ», – цитирует Миллетта The Athletic.