Хирург, оперировавший Тарасенко, рассказал о полном восстановлении хоккеиста после травмы

Хирург Питер Миллетт, сделавший российскому копадающему Владимиру Тарасенко третью операцию на плече, рассказал о восстановлении хоккеиста.
«Насколько я понимаю, после второй операции, когда Тарасенко пытался восстановиться, он почувствовал, что его плечо продолжает оставаться нестабильным. Когда он попал под мою опеку, у него действительно была серьёзная травма, с которой он справлялся как мог, чтобы продолжать играть в хоккей.
Несмотря на серьёзную нестабильность его плеча, он прошёл через это. Я не сомневаюсь, что до самой последней операции продолжающаяся нестабильность плеча Владимира и вызванное этим отсутствие уверенности в его плече негативно повлияли на его игру.
Мой опыт работы с профессиональными спортсменами контактных видов спорта, таких как НХЛ и НФЛ, был превосходным. Все профессиональные спортсмены, которых я лечил, вернулись, чтобы играть на том же или более высоком уровне, и никаких рецидивов.
У большинства из них была успешная и долгая карьера после операции. До сих пор в моих руках были отличные результаты. Таким образом, основываясь на моей последней оценке Тарасенко и моём прошлом опыте работы с профессиональными спортсменами контактных видов спорта, я бы оценил, что его риск дальнейших травм вернулся к базовому риску для НХЛ», – цитирует Миллетта The Athletic.
- 21 июля 2021
-
10:55
-
10:44
-
10:18
-
10:06
-
09:45
-
09:30
-
09:02
-
09:00
-
08:37
-
08:35
-
08:18
-
08:15
- 20 июля 2021
-
23:43
-
22:53
-
21:15
-
21:06
-
20:48
-
19:59
-
19:37
-
19:09
-
18:35
-
18:20
-
18:02
-
17:09
-
16:36
-
16:21
-
15:52
-
15:20
-
14:54
-
14:23
-
13:47
-
13:22
-
12:33
-
12:12
-
11:55