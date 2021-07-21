Генменеджер «Флайерз» — об Эллисе: нам очень повезло, что мы смогли получить такого игрока

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер поделился мнением об обмене защитника Райана Эллиса во «Флайерз».
«Райан — великолепный защитник, который умеет всё. С нашей точки зрения, он входит в число лучших распасовщиков лиги, замечательно действует при переходе из обороны в атаку и наоборот, умеет играть в большинстве и меньшинстве, у него отличный бросок. Он был одним из лидеров «Нэшвилла», всегда играет на команду, не любит проигрывать. Это разносторонний хоккеист, отличный человек, и мы считаем, что нам очень повезло, что мы смогли получить такого игрока», – цитирует Флетчера официальный сайт НХЛ на русском языке.
По итогам прошлого сезона Эллис провёл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 18 очков (5+13). В плей-офф у игрока пять (1+4) баллов в шести встречах.
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