Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергачёв: буду стремиться к тому, чтобы стать лучшим защитником в команде и в НХЛ

Сергачёв: буду стремиться к тому, чтобы стать лучшим защитником в команде и в НХЛ
Комментарии

Российский защитник «Тампаы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о мотивации выигрывать Кубок Стэнли каждый год, а также стать лучшим защитником НХЛ.

«Конечно, не потеряю мотивацию после двух выигранных кубков, я всё ещё молодой, мне есть куда расти. Многие играют годами и не выигрывают ни одного кубка, кто-то только под конец карьеры один. Я много не наиграл, потому что я в лиге всего четыре года, и выиграл уже два кубка, это больше заслуга всей нашей команды. Я буду стремиться к тому, чтобы стать лучшим защитником в команде и в лиге, ну и, конечно, выиграть ещё кубки, хочется их каждый год выигрывать, потому что сейчас мы показали, что можем», – цитирует Сергачёва ТАСС.

Напомним, что в составе «Тампы» Сергачёв дважды выиграл Кубок Стэнли – в 2020 и 2021 годах.

Новость по теме
«Тампа» защитила Василевского, Кучерова и Сергачёва перед драфтом расширения лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021