Сергачёв: буду стремиться к тому, чтобы стать лучшим защитником в команде и в НХЛ

Российский защитник «Тампаы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о мотивации выигрывать Кубок Стэнли каждый год, а также стать лучшим защитником НХЛ.
«Конечно, не потеряю мотивацию после двух выигранных кубков, я всё ещё молодой, мне есть куда расти. Многие играют годами и не выигрывают ни одного кубка, кто-то только под конец карьеры один. Я много не наиграл, потому что я в лиге всего четыре года, и выиграл уже два кубка, это больше заслуга всей нашей команды. Я буду стремиться к тому, чтобы стать лучшим защитником в команде и в лиге, ну и, конечно, выиграть ещё кубки, хочется их каждый год выигрывать, потому что сейчас мы показали, что можем», – цитирует Сергачёва ТАСС.
Напомним, что в составе «Тампы» Сергачёв дважды выиграл Кубок Стэнли – в 2020 и 2021 годах.
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