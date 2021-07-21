Сергачёв: буду стремиться к тому, чтобы стать лучшим защитником в команде и в НХЛ

Российский защитник «Тампаы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о мотивации выигрывать Кубок Стэнли каждый год, а также стать лучшим защитником НХЛ.

«Конечно, не потеряю мотивацию после двух выигранных кубков, я всё ещё молодой, мне есть куда расти. Многие играют годами и не выигрывают ни одного кубка, кто-то только под конец карьеры один. Я много не наиграл, потому что я в лиге всего четыре года, и выиграл уже два кубка, это больше заслуга всей нашей команды. Я буду стремиться к тому, чтобы стать лучшим защитником в команде и в лиге, ну и, конечно, выиграть ещё кубки, хочется их каждый год выигрывать, потому что сейчас мы показали, что можем», – цитирует Сергачёва ТАСС.

Напомним, что в составе «Тампы» Сергачёв дважды выиграл Кубок Стэнли – в 2020 и 2021 годах.