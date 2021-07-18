«Тампа» защитила Василевского, Кучерова и Сергачёва перед драфтом расширения лиги

Хоккейный журналист Крис Джонстон опубликовал в «Твиттере» список игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг», которых клуб защитил перед драфтом расширения НХЛ.



Сообщается, что в него попали:



Голкипер: Андрей Василевский.

Защитники: Михаил Сергачёв, Райан Макдона, Виктор Хедман, Эрик Чернак.

Нападающие: Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт, Никита Кучеров, Энтони Чирелли.



Отмечается, что доступными для драфта останутся: Янни Гурд, Ондржей Палат, Тайлер Джонсон, Алекс Киллорн, Мэтью Жозеф и Ян Рутта.



Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава. Данный драфт пройдёт по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года.