Капитан ЦСКА Андронов рассказал о подготовке к сезону-2021/2022

Капитан ЦСКА Сергей Андронов рассказал о том, как организм справляется с нагрузками после отпуска.

«Уже нормально. С годами организм адаптируется к такой интенсивности. Сейчас такое время года – нужно заложить базу и тот объем, который мы не сможем делать в сезоне, потому что у нас будет другая работа. Нужно немного поработать и потерпеть.

Общая нагрузка в любом случае будет, потому что такой объём ты все равно самостоятельно не можешь воспроизвести, потому что на льду занимаешься один и в более щадящем режиме. Но мы всё это раньше уже делали, это привычный для нас режим.

Как отпраздновал день рождения, который был в понедельник? Во вторник была тренировка, поэтому как-то грандиозно отметить не получилось. Скромно поужинали дома с семьёй. Традиции или привычки бурно праздновать у меня нет, потому что мой день рождения всегда выпадает на период сборов. Может быть сегодня также с семьей и друзьями посидим», – цитирует Андронова официальный сайт ЦСКА.