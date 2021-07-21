Один из лучших защитников-снайперов «Далласа» близок к заключению контракта с «Сиэтлом»

Защитник «Даллас Старз» Джейми Олексяк близок к заключению контракта с «Сиэтл Кракен», сообщает обозреватель TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что 28-летний канадец, чей контракт с «Далласом» близок к истечению, скорее всего, станет выбором «Сиэтла» от «Старз».

В прошедшем сезоне Олексяк принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-3» и 35 минутах штрафного времени. Он стал третьим защитником-снайпером и четвёртым защитником-бомбардиром «Старз».

Ранее стало известно, что защитник Адам Ларссон, выступавший за «Эдмонтон Ойлерз», подписал контракт с «Сиэтлом».