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Стало известно, кого «Сиэтл» может забрать из «Тампы» на драфте расширения

Стало известно, кого «Сиэтл» может забрать из «Тампы» на драфте расширения
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Инсайдер TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Сиэтл Кракен» может выбрать 29- нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурда на драфте расширения.

«По предварительным данным, «Кракен» был сосредоточен на одном игроке из «Тампы» — Янни Гурде.

Не совсем понятно, что получится сегодня вечером. Команды задаются вопросом, единственный ли он игрок «Тампы», направляющийся в «Сиэтл»? Это может измениться.

Но чутьё подсказывает, что Гурд станет «кракеном» до того, как закончится ночь», — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Гурд принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «+10» и 44 минутах штрафного времени. На его счету ещё 23 встречи и 7 (6+1) очков в плей-офф.

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