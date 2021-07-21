Источник: «Сиэтл» выбрал капитана «Калгари» Марка Джиордано

Журналист TSN Салим Налим Наджи на своей странице в «Твиттере» подтвердил, что защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано, скорее всего, будет выбран «Сиэтл Кракен» на драфте расширения.

«Я могу подтвердить, что «Сиэтл» выбрал капитана «Калгари» Марка Джиордано на драфте расширения, о чём будет объявлено сегодня вечером», — говорится в сообщении.

Ранее 37-летний защитник не был защищён «Калгари» перед драфтом расширения НХЛ. Джиордано провёл в клубе 15 сезонов. Он дебютировал в сезоне-2005/2006, выступая на протяжении карьеры только за «Флэймз».



Джиордано набрал 509 (143+366) очков в 949 матчах НХЛ, а в 2019 году стал обладателем приза лучшему защитнику лиги — «Норрис Трофи».



Напомним, драфт расширения, на котором «Сиэтл» выберет по одному игроку из каждой команды лиги (кроме «Вегаса»), состоится 21 июля.