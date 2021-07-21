Журналист The Athletic сравнил ситуацию с контрактом Капризова с тем, что было у Панарина

Известный инсайдер и журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о нападающем «Миннесота Уайлд» Кирилле Капризове, у которого, по слухам, есть предложение от ЦСКА, и сравнил его ситуацию с ситуацией Артемия Панарина.

«Герин не хочет рисковать, подписывая Капризова на три года или меньше, потому что это может привести его к ситуации, когда игрок станет неограниченно свободным агентом летом 2024 года. И Герин не хочет приводить к риску, когда агент Капризова последует тому же шаблону, что и с другим клиентом, Артемием Панариным. Он согласовал бридж-сделку с «Чикаго», после был отдан «Коламбусу» и в конечном итоге подписал семилетний контракт, будучи свободным агентом, на сумму $ 81,5 млн ($ 11,6 с лишним млн в год) с «Нью-Йорк Рейнджерс», — приводит слова Руссо The Athletic.