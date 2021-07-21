Инсайдер Athletic: Капризов должен остаться в «Миннесоте», чтобы стать элитным игроком НХЛ

Известный инсайдер и журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове. Ранее появилась информация, что у российского форварда есть предложение от ЦСКА.

«Те, кто лучше всех знает Капризова, говорят, что он хочет быть игроком НХЛ. В течение необычного первого года он определённо доказал, что у него есть всё, что нужно, чтобы стать элитным игроком НХЛ. Чтобы это произошло, он должен оставаться в «Миннесоте», если, конечно, дело никогда не дойдёт до того, что «Уайлд» его обменяют», — приводит слова Руссо The Athletic.

Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

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