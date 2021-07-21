После ухода Эберле у «Айлендерс» будут свободны $ 23 млн. Они хотят продлить Сорокина

Стали известны финансовые изменения в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает журналист Энди Грациано на своей странице в «Твиттере».

Так, после обмена защитника Ника Ледди в «Детройт Ред Уингз», а также вероятного ухода Джордана Эберле на драфте расширения в «Сиэтл Кракен» и завершения карьеры Джонни Бойчаком у «Айлендерс» под потолком зарплат оказались свободными около $ 23 млн.

Таким образом, это значительно упрощает задачу «Нью-Йорку» по продлению контрактов вратаря Ильи Сорокина, защитника Адама Пелеча и форвардов Энтони Бовиллье и Кейси Сизикаса.

Как отмечает Грациано, на новые соглашения «Айлендерс» придётся потратить около $ 15 млн. Около $ 8 млн останутся свободными.

Ранее стало известно, что продление соглашения Сорокина — одна из приоритетных задач «Айлендерс» текущим летом.



В прошедшем сезоне Сорокин дебютировал в Национальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате голкипер провёл 22 матча и оформил три шат-аута. В плей-офф на счету голкипера семь игр.



Напомним, перед сезоном-2020/2021 Илья Сорокин перешёл из ЦСКА в «Нью-Йорк Айлендерс».