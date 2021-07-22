Источник: «Сиэтл» был заинтересован в выборе Тарасенко для дальнейшего обмена

Журналист The Athletic Джереми Рузерфорд в «Твиттере» высказался о ситуации с будущим 29-летнего российского форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

По его мнению, в вопросе Тарасенко ещё есть шансы на уход игрока в другой клуб, однако всё усложняет пункт о запрете на обмен в его контракте, из-за которого любой переход должен быть одобрен самим игроком.

Как отмечает источник, Тарасенко был готов забрать на драфте расширения НХЛ «Сиэтл Кракен», чтобы в дальнейшем обменять его, но наличие пункта о запрете на обмен сильно бы усложнил этот план.

Контракт Тарасенко с «Сент-Луисом» рассчитан до окончания сезона-2022/2023, согласно которому российский хоккеист будет зарабатывать $ 7,5 млн. Форвард принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.