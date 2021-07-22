Источник: «Сиэтл» был заинтересован в выборе Тарасенко для дальнейшего обмена

Журналист The Athletic Джереми Рузерфорд в «Твиттере» высказался о ситуации с будущим 29-летнего российского форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.
По его мнению, в вопросе Тарасенко ещё есть шансы на уход игрока в другой клуб, однако всё усложняет пункт о запрете на обмен в его контракте, из-за которого любой переход должен быть одобрен самим игроком.
Как отмечает источник, Тарасенко был готов забрать на драфте расширения НХЛ «Сиэтл Кракен», чтобы в дальнейшем обменять его, но наличие пункта о запрете на обмен сильно бы усложнил этот план.
Контракт Тарасенко с «Сент-Луисом» рассчитан до окончания сезона-2022/2023, согласно которому российский хоккеист будет зарабатывать $ 7,5 млн. Форвард принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.
- 22 июля 2021
-
06:40
-
06:31
-
06:07
-
05:52
-
05:40
-
05:27
-
05:17
-
05:03
-
04:41
-
03:47
- 21 июля 2021
-
23:48
-
23:30
-
23:15
-
22:49
-
22:36
-
22:28
-
22:23
-
22:11
-
22:00
-
21:53
-
21:34
-
21:18
-
21:00
-
20:33
-
20:19
-
20:00
-
19:49
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
19:21
-
19:11
-
19:00
-
18:56
-
18:43