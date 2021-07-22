37-летний Марк Джиордано отреагировал на уход в «Сиэтл» из «Калгари» на драфте расширения

37-летний опытный канадский защитник Марк Джиордано отреагировал на выбор своей кандидатуры «Сиэтл Кракен» из «Калгари Флэмз» на прошедшем драфте расширения НХЛ.
«Я понимаю, с какой ситуацией столкнулся генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг. Моё уважение к нему от этого никак не изменится. Благодарю болельщиков «Флэймз» за всё, что они сделали для меня во время моего пребывания в этом клубе», — приводит слова Джиордано журналист The Athletic Райан Сент-Клерк в «Твиттере».
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Ранее 37-летний защитник не был защищён «Калгари» перед драфтом расширения НХЛ. Джиордано провёл в клубе 15 сезонов. Он дебютировал в сезоне-2005/2006, выступая на протяжении карьеры только за «Флэймз».
Джиордано набрал 509 (143+366) очков в 949 матчах НХЛ, а в 2019 году стал обладателем приза лучшему защитнику лиги — «Норрис Трофи». Он имеет на руках соглашение на $6,75 млн за сезон, которое истекает в следующем году.
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