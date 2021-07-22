Олексяк подписал пятилетний контракт с «Сиэтлом»
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«Сиэтл Кракен» выбрал на драфте расширения защитника «Даллас Старз» Джейми Олексяка, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в «Твиттере». Соглашение с хоккеистом подписано сроком на пять лет.
Как сообщает Лебрюн, в сезоне-2021/2022 игрок будет получать $ 3,5 млн. В чемпионате-2022/2023 — $ 4,25 млн. А в 2023/2024 годах зарплата составит $ 6 млн. В сезоне-2024/2025 — $ 5,5 млн. В последний год — $ 3,75 млн.
Также сообщается, что в контракте прописан пункт о запрете на перемещение в течение первых трёх лет.
По итогам прошлого сезона Олексяк провёл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 очков: забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.
Напомним, драфт расширения НХЛ состоялся в ночь с 21 на 22 июля.
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