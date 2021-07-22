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«Такой шанс выпадает раз в жизни». Генменеджер «Сиэтла» обратился к игрокам после драфта

«Такой шанс выпадает раз в жизни». Генменеджер «Сиэтла» обратился к игрокам после драфта
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Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис обратился к игрокам после драфта расширения.

«Давайте соберёмся вместе и отдадим все силы ради победы «Сиэтла». Такой шанс выпадает раз в жизни. Нам уже не терпится начать», — цитирует Фрэнсиса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в ночь с 21 на 22 июля завершился драфт расширения НХЛ, на котором новичок лиги «Сиэтл Кракен» формировал свой состав, выбирая игроков из других команд, за исключением предыдущего новичка лиги «Вегас Голден Найтс».

Данный драфт прошёл по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года. К драфту не допускались все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.

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