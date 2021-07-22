Данис Зарипов рассказал о мечте сыграть вместе с сыном

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о карьере сына — Артура Зарипова — выступающего в «Ирбисе».
«Артур играет в юниорском «Ирбисе» вместе с сыном Квартальнова, проводим ли мы вместе занятия? Нет. У него же другая команда, другая система подготовки, другая программа, другие наставники, другой возраст. Он тоже сейчас проходит предсезонные сборы с «Ирбисом».
Не буду давать никаких оценок, ещё рано о потенциале говорить. Нужно немного подождать. Посмотрим в новом сезоне, как сыграет в чемпионате МХЛ.
Остаётся ли мечта сыграть вместе? Безусловно. В НХЛ умеют делать шоу, да и у нас постепенно к этому приходят. Но мечта сыграть вместе с сыном остаётся», — цитирует Зарипова «Татар-информ».
Напомним, текущим летом Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом».
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