Данис Зарипов рассказал о мечте сыграть вместе с сыном

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о карьере сына — Артура Зарипова — выступающего в «Ирбисе».

«Артур играет в юниорском «Ирбисе» вместе с сыном Квартальнова, проводим ли мы вместе занятия? Нет. У него же другая команда, другая система подготовки, другая программа, другие наставники, другой возраст. Он тоже сейчас проходит предсезонные сборы с «Ирбисом».



Не буду давать никаких оценок, ещё рано о потенциале говорить. Нужно немного подождать. Посмотрим в новом сезоне, как сыграет в чемпионате МХЛ.



Остаётся ли мечта сыграть вместе? Безусловно. В НХЛ умеют делать шоу, да и у нас постепенно к этому приходят. Но мечта сыграть вместе с сыном остаётся», — цитирует Зарипова «Татар-информ».

Напомним, текущим летом Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом».