Пресс-служба «Арены-Омск» сообщила о начале монтажа крыши

В Омске продолжается строительство «Арены-Омск», на которой будет играть местный «Авангард».



«Смонтирована первая металлическая конструкция кровли.

Металлическая ферма на опорных шарнирах установлена на высоте 32 метра. Вес конструкции 96 тонн, длина 90 метров. Специально для монтажа кровли на строительной площадке собраны два многотонных крана.

Всего будет установлено 14 металлических ферм разного размера с учетом арочной формы кровли Арены. В среднем вес каждой конструкции порядка 100 тонн. Длина от 90 до 97 метров», — сообщает официальный сайт «Арены-Омск».



Напомним, строительство новой арены в Омске планируется завершить осенью 2022 года. Последние два сезона омичи проводят домашние матчи в Балашихе.