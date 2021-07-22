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Генменеджер «Питтсбурга»: не уверен, что Малкин будет готов к началу сезона

Генменеджер «Питтсбурга»: не уверен, что Малкин будет готов к началу сезона
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассказал о ходе восстановления нападающего клуба Евгения Малкина, а также о переговорах о новом контракте.

«На данный момент сложно говорить о каких-то точных сроках. Не уверен, что он будет готов к началу сезона. Мы чувствуем, что нам не хватает глубины состава на позиции центрального форварда. И намерены решить эту проблему.

Контракт Малкина? На данный момент у нас не было обсуждений о подписании нового контракта», — приводит слова Хекстолла в «Твиттере» Pens Inside Scoop.

Напомним, по окончании сезона Малкин сделал операцию на колене.

В 33 играх регулярного сезона-2020/2021 34-летний нападающий набрал 28 (8+20) очков, также проведя в плей-офф 4 матча и набрав 5 (1+4) баллов.

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