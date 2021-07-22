Генменеджер «Питтсбурга»: не уверен, что Малкин будет готов к началу сезона
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассказал о ходе восстановления нападающего клуба Евгения Малкина, а также о переговорах о новом контракте.
«На данный момент сложно говорить о каких-то точных сроках. Не уверен, что он будет готов к началу сезона. Мы чувствуем, что нам не хватает глубины состава на позиции центрального форварда. И намерены решить эту проблему.
Контракт Малкина? На данный момент у нас не было обсуждений о подписании нового контракта», — приводит слова Хекстолла в «Твиттере» Pens Inside Scoop.
Напомним, по окончании сезона Малкин сделал операцию на колене.
В 33 играх регулярного сезона-2020/2021 34-летний нападающий набрал 28 (8+20) очков, также проведя в плей-офф 4 матча и набрав 5 (1+4) баллов.
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