Разин: мне хочется возглавить сборную России. Но я не прошёл огонь, воду и медные трубы

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о возможности возглавить сборную России.
«Реакция на поддержку болельщиками как лучшего тренера сезона? Я был действительно очень рад. Был сильно удивлён, что меня включили в тройку номинантов — это было приятно. Действительно, многие болельщики писали мне, поздравляли, желали удачи. Это всё очень радует, так что хочу сказать спасибо всем, кто за меня переживает и болеет.
Я проделал в хоккее путь от самых низов до игры за сборную на чемпионате мира. Естественно, сейчас, когда я работаю тренером, то ставлю перед собой задачу возглавить сборную России. Думаю, что любой тренер команды КХЛ хочет попасть в тренерский штаб сборной и ставит себе это целью.
Так что не открою ничего нового и не буду лукавить: мне хочется возглавить сборную. Но на данный момент, скажем так, я не прошёл все этапы — огонь, воду и медные трубы, — чтобы меня взяли в сборную. Так что хотелось бы думать, что всё впереди. Я приложу для этого максимум усилий», – цитирует Разина «Охтинский пресс-центр».
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