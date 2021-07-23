«Куньлунь» заключил контракты с двумя хоккеистами

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракты с защитниками Колином Джо и форвардом Кристофером Сето, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашения носят двусторонний характер и рассчитаны на один год.
Джо не играл в минувшем сезоне. В сезоне-2019/2020 игрок выступал за КРС-БСУ и набрал 21 очко (4+17) в 49 встречах.
Сето также не принимал участия в сезоне-2020/2021. В сезоне-2018/2019 он выступал за «Куньлунь».
По итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции. Клуб из Китая набрал 34 очка в 60 матчах.
В первом матче нового сезона «Куньлунь» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 2 сентября. Первая домашняя встреча состоится 6 сентября с рижским «Динамо».
Напомним, второй сезон подряд домашним стадионом клуба будет «Арена Мытищи».
- 23 июля 2021
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