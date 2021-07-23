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Форвард ЦСКА Соркин ответил на вопрос, за какими видами спорта будет следить на Олимпиаде

Форвард ЦСКА Соркин ответил на вопрос, за какими видами спорта будет следить на Олимпиаде
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Нападающий ЦСКА Максим Соркин рассказал о подготовке к сезону-2021/22.

«Самочувствие отличное, нагрузки выдерживаю, все готовились к этому сезону. Во время отпуска нам скинули задание, и я по этой программе работал. В основном это были тренировки на земле, но и на льду, конечно, тоже работал.

Не скажу, что сейчас очень тяжело, потихоньку вкатываемся, в целом мышцы готовы. Главная разница между индивидуальными тренировками и работой в команде в более высокой интенсивности общих тренировок. Сегодня играли в аэробный хоккей – длинные смены, и делали выкатку – на работу сердца и дыхание.

Сохранилось ли командное взаимодействие после отпуска? Думаю, да, почему нет? Не особо ощущается, что был большой перерыв.

За какими видами спорта буду следить на Играх в Токио? Если получится посмотреть, то каких-то особых предпочтений у меня не будет, всё интересно, это же спорт», – цитирует Соркина официальный сайт ЦСКА.

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