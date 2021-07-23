«Филадельфия» отдала выбор в первом раунде драфта, выменяв Ристолайнена

«Филадельфия Флайерз» обменяла защитника Роберта Хега, выбор в первом раунде драфта НХЛ-2021 и выбор в третьем раунде драфта в 2023 году на защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Ристолайнена, сообщает официальный сайт «Филадельфии».



Ристолайнен провёл 49 матчей в регулярном чемпионате-2020/2021 и набрал 18 очков: забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач.



В 2013 году финн Ристолайнен был выбран «Баффало Сэйбрз» в первом раунде драфта НХЛ под восьмым номером. В октябре того же года он дебютировал в национальной хоккейной лиге в матче с «Детройт Ред Уингз», а 25 октября Ристолайнен забил свой первый гол в НХЛ в ворота «Флориды Пантерз». Всего в НХЛ защитник провёл 542 матча и набрал 245 (46+199) очков.