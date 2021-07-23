Первый раунд драфта юниоров в НХЛ! Выберут ли россиян в топ-10?

Драфт-лотерея прошла 2 июня. В ней приняли участие 15 команд, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли, а также новый клуб «Сиэтл Кракен». «Сиэтл» имел такой же шанс на победу в драфт-лотерее, что и команда, занявшая третье место с конца в регулярном сезоне НХЛ. Начиная с этого сезона, команда, занявшая последнее место по итогам регулярного чемпионата, не может опуститься ниже выбора под общим третьим номером. Очередность выборов с 16-го по 31-й определилась по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.