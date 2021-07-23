Первый раунд драфта юниоров в НХЛ! Выберут ли россиян в топ-10?

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию драфта юниоров НХЛ. Процедура первого раунда драфта состоится в ночь с 23 на 24 июля. Начало запланировано на 03:00 мск.
Выбор юниоров в первом раунде драфта НХЛ
|Номер
|Клуб
|Позиция
|Игрок
|1
|«Баффало»
|2
|«Сиэтл»
|3
|«Анахайм»
|4
|«Нью-Джерси»
|5
|«Коламбус»
|6
|«Детройт»
|7
|«Сан-Хосе»
|8
|«Лос-Анджелес»
|9
|«Ванкувер»
|10
|«Оттава»
|11
|«Аризона»
|штраф
|выбор аннулирован
|12
|«Чикаго»
|13
|«Калгари»
|14
|«Филадельфия»
|15
|«Даллас»
|16
|«Рейнджерс»
|17
|«Сент-Луис»
|18
|«Виннипег»
|19
|«Нэшвилл»
|20
|«Эдмонтон»
|21
|«Бостон»
|22
|«Миннесота»
|23
|«Детройт» (от «Вашингтона»)
|24
|«Флорида»
|25
|«Коламбус» (от «Торонто»)
|26
|«Миннесота» (от «Питтсбурга»)
|27
|«Каролина»
|28
|«Колорадо»
|29
|«Нью-Джерси» (от «Айлендерс»)
|30
|«Вегас»
|31
|«Монреаль»
|32
|«Коламбус» (от «Тампы»)
Это известная, но за давностью лет уже порядком подзабытая история. В 2003 году «Флорида» предприняла отчаянную попытку заполучить русского самородка Александра Овечкина, который единогласно считался будущим первым номером драфта-2004. У «Пантерз» ничего не получилось, но вышло эпично. Пока есть время, окунаемся в ностальгию!
мы попытались представить, как будет выглядеть первая десятка выбранных игроков, а сегодня рассмотрим, кто из российских хоккеистов и в каком раунде может быть задрафтован командами Национальной хоккейной лиги.
В этом году состав участников не такой яркий, как был в прошлом, однако и здесь найдутся такие игроки, за которыми будет интересно последить в будущем. Главным фаворитом драфта является 17-летний защитник Оуэн Пауэр, в этом году ставший чемпионом мира в составе сборной Канады. Главными лицами среди российских игроков являются нападающие Фёдор Свечков и Никита Чибриков. Ближайшей ночью мы узнаем, насколько высоко выберут россиян в первом раунде.
Победителем драфт-лотереи стал клуб «Баффало Сэйбрз», право второго выбора досталось клубу «Сиэтл Кракен», а третьего — «Анахайм Дакс». Стоит заметить, что выбор в первом раунде «Аризоны Койотс» аннулирован в связи с нарушением правил проведения комбинированных тестов НХЛ во время сезона-2019/2020. В свою очередь ещё несколько клубов потеряли свой выбор в первом раунде в результате ранее осуществлённых обменов.
Драфт-лотерея прошла 2 июня. В ней приняли участие 15 команд, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли, а также новый клуб «Сиэтл Кракен». «Сиэтл» имел такой же шанс на победу в драфт-лотерее, что и команда, занявшая третье место с конца в регулярном сезоне НХЛ. Начиная с этого сезона, команда, занявшая последнее место по итогам регулярного чемпионата, не может опуститься ниже выбора под общим третьим номером. Очередность выборов с 16-го по 31-й определилась по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.
- 23 июля 2021
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