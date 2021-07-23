Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Драфт новичков в НХЛ, кто уйдёт под первым номером, кого из россиян выберут в первом раунде

Первый раунд драфта юниоров в НХЛ! Выберут ли россиян в топ-10?
Сергей Емельянов Павел Панышев
,
Драфт новичков в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Всё самое главное о церемонии первого раунда драфта новичков 2021 года в НХЛ.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию драфта юниоров НХЛ. Процедура первого раунда драфта состоится в ночь с 23 на 24 июля. Начало запланировано на 03:00 мск.

Новость по теме
Фаворит драфта НХЛ-2021 Пауэр хочет провести ещё сезон в NCAA. Первый пик — у «Баффало»
Свечкова и Чибрикова выберут в первой десятке? Прогноз на драфт новичков НХЛ-2021 Свечкова и Чибрикова выберут в первой десятке? Прогноз на драфт новичков НХЛ-2021

Выбор юниоров в первом раунде драфта НХЛ

НомерКлубПозицияИгрок
1«Баффало»
2«Сиэтл»
3«Анахайм»
4«Нью-Джерси»
5«Коламбус»
6«Детройт»
7«Сан-Хосе»
8«Лос-Анджелес»
9«Ванкувер»
10«Оттава»
11«Аризона»штрафвыбор аннулирован
12«Чикаго»
13«Калгари»
14«Филадельфия»
15«Даллас»
16«Рейнджерс»
17«Сент-Луис»
18«Виннипег»
19«Нэшвилл»
20«Эдмонтон»
21«Бостон»
22«Миннесота»
23«Детройт» (от «Вашингтона»)
24«Флорида»
25«Коламбус» (от «Торонто»)
26«Миннесота» (от «Питтсбурга»)
27«Каролина»
28«Колорадо»
29«Нью-Джерси» (от «Айлендерс»)
30«Вегас»
31«Монреаль»
32«Коламбус» (от «Тампы»)
Live Павел Панышев

Это известная, но за давностью лет уже порядком подзабытая история. В 2003 году «Флорида» предприняла отчаянную попытку заполучить русского самородка Александра Овечкина, который единогласно считался будущим первым номером драфта-2004. У «Пантерз» ничего не получилось, но вышло эпично. Пока есть время, окунаемся в ностальгию!

«У меня пот выступил». «Флорида» едва не задрафтовала Овечкина на год раньше правил «У меня пот выступил». «Флорида» едва не задрафтовала Овечкина на год раньше правил
18:08 Павел Панышев

мы попытались представить, как будет выглядеть первая десятка выбранных игроков, а сегодня рассмотрим, кто из российских хоккеистов и в каком раунде может быть задрафтован командами Национальной хоккейной лиги.

Четверо россиян в первом раунде? Кого из наших соотечественников выберут на драфте НХЛ Четверо россиян в первом раунде? Кого из наших соотечественников выберут на драфте НХЛ
18:03 Павел Панышев

В этом году состав участников не такой яркий, как был в прошлом, однако и здесь найдутся такие игроки, за которыми будет интересно последить в будущем. Главным фаворитом драфта является 17-летний защитник Оуэн Пауэр, в этом году ставший чемпионом мира в составе сборной Канады. Главными лицами среди российских игроков являются нападающие Фёдор Свечков и Никита Чибриков. Ближайшей ночью мы узнаем, насколько высоко выберут россиян в первом раунде.

18:02 Павел Панышев

Победителем драфт-лотереи стал клуб «Баффало Сэйбрз», право второго выбора досталось клубу «Сиэтл Кракен», а третьего — «Анахайм Дакс». Стоит заметить, что выбор в первом раунде «Аризоны Койотс» аннулирован в связи с нарушением правил проведения комбинированных тестов НХЛ во время сезона-2019/2020. В свою очередь ещё несколько клубов потеряли свой выбор в первом раунде в результате ранее осуществлённых обменов.

18:02 Павел Панышев

Драфт-лотерея прошла 2 июня. В ней приняли участие 15 команд, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли, а также новый клуб «Сиэтл Кракен». «Сиэтл» имел такой же шанс на победу в драфт-лотерее, что и команда, занявшая третье место с конца в регулярном сезоне НХЛ. Начиная с этого сезона, команда, занявшая последнее место по итогам регулярного чемпионата, не может опуститься ниже выбора под общим третьим номером. Очередность выборов с 16-го по 31-й определилась по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Поделиться
Теги Хоккей НХЛ Драфт НХЛ •••

Заглавное фото: Mike Stobe/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021