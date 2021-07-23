Самонов: на 70% готов к сезону. Он получился длинным, времени отдохнуть было мало

Голкипер петербургского СКА Александр Самонов рассказал о проведённом отпуске.

«Летом немного отдохнул, покатался — как все, наверное. Переделал какие-то дела — и снова к работе. Тренировался по классике. Съездил на вратарские сборы, а в последние две недели у меня был зал для тонуса и нагрузок.



Из команды ни с кем не получилось увидеться. Хотелось, но у всех свои дела, заботы, это время нужно проводить с близкими, семьёй. С новичками пока не встречался. А так знаю Ларса Юханссона, потому что играли друг против друга, Степана Фальковского. Со всеми виделись на площадке, заочно знакомы. Думаю, на сборах познакомимся более тесно, будем создавать коллектив.



Как будем делить 31-й номер? Вроде бы у Ларса на сумке первый номер, а у меня — 31-й. Всё нормально.



Процентов, наверное, на 70 я готов к сезону. Он получился длинным, времени отдохнуть было мало, но всё равно получилось. Берём то, что есть. Конечно, соскучился по атмосфере на матчах. Ждём полный стадион, «фулл пачку». Будем играть для болельщиков, стараться побеждать. Приходите, мы сейчас хорошо поработаем, а вы за нас хорошо поболеете», — цитирует Самонова официальный сайт СКА.