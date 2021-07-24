«Бостон» продлил контракт с форвардом Тейлором Холлом

«Бостон Брюинз» достиг соглашения о продлении контракта с 29-летним канадским крайним нападающим Тейлором Холллом, объявив об этом на официальном сайте клуба. Согласно условиям контракта Холл заработает $ 24 млн за 4 года, то есть по $ 6 млн за сезон.
«Мы впечатлены тем, что Тейлор хотел остаться в составе «Бостона», и мы рады, что заключили с ним многолетний контракт. Холл – впечатляющий хоккеист, который привносит такие качества, как скорость, результативность, мастерство и игру на обоих флангах атаки. Он органично вписался в коллектив и стал неотъемлемой частью команды, цель которой борьба за Кубок Стэнли», — гласит заявление генерального менеджера «Бостона» Дона Суини.
Напомним, Холл был обменян в «Баффало Сэйбрз» по ходу сезона-2020/2021. В составе «Баффало» хоккеист провёл 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач. За «Бостон» хоккеист сыграл в 16 играх регулярки, где набрал 14 (8+6) очков. Ещё 11 матчей форвард провёл в плей-офф и набрал 5 (3+2) очков.
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