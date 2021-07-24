Агент Мразека из «Каролины» сообщил, что его клиент выходит на рынок свободных агентов

Авторитетный североамериканский журналист Пьер Лебрюн в своём «Твиттере» сообщил, что 29-летний чешский голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек будет доступен на рынке неограниченно свободных агентов уже в среду, 28 июля.
«Мразек оставит дверь открытой для переговоров с «Каролиной», но его агент Джерри Йохансон только что сообщил мне о всех признаках, указывающих на то, что его клиент выходит на рынок», — гласит пост Лебрюна.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Мразек принял участие в 12 встречах за «Каролину», в которых оформил три шат-аута, отражая 92,3% и имея коэффициент надёжности 2,06. В плей-офф на его счету две игры, в которых он пропускал в среднем 3,9 шайбы за игру. По предыдущему двухлетнему соглашению он зарабатывал $ 3,125 млн за сезон.
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