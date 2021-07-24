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«Чикаго» заключил контракт с защитником Сетом Джонсом на $ 76 млн

«Чикаго» заключил контракт с защитником Сетом Джонсом на $ 76 млн
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«Чикаго Блэкхоукс» достиг соглашения о заключении внушительного контракта с 26-летним защитником «Коламбус Блю Джекетс» Сетом Джонсом. Об этом сообщает авторитетный североамериканский журналист Пьер Лебрюн в «Твиттере».

Контракт с хоккеистом будет заключён сроком на 8 лет на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон).

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Джонс принял участие в 56 встречах за «Коламбус», в которых отметился 28 (5+23) набранными очками при показателе полезности «-18» и 26 минутах штрафного времени. Всего на его счету 580 матчей за карьеру в НХЛ и 286 (65+221) баллов за результативность.

Согласно своему прошлому 6-летнему соглашению он зарабатывал $ 32,4 млн ($ 5,4 млн за сезон).

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