Первым номером драфта НХЛ – 2021 стал защитник Оуэн Пауэр. Его выбрал «Баффало»

18-летний канадский защитник Оуэн Пауэр был выбран «Баффало Сэйбрз» под первым номером на драфте НХЛ – 2021. Об этом сообщает пресс-служба «Баффало» в «Твиттере».
В минувшем сезоне 18-летний канадец сыграл за университет Мичигана 26 матчей и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+18». При этом команда не смогла сыграть в плей-офф национального чемпионата из-за положительных тестов на коронавирус.
Пауэр также выступил в составе сборной Канады на ЧМ-2021 в Латвии и выиграл золотую медаль, в среднем проводя на льду больше 20 минут.
Отметим, что после завершения сезона в NCAA Пауэр сможет подписать контракт новичка с выбравшим его клубом НХЛ и дебютировать в лиге в концовке следующего сезона. Ранее сообщалось, что он желает провести ещё один сезон в NCAA.
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